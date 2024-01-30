Події

07:11 30.01.2024

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами

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Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами

Літак Boeing 737 MAX 9, який загубив двері в повітрі, судячи з усього, покинув завод американської компанії в Рентоні (штат Вашингтон) без необхідних для фіксації цього елемента болтів, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, офіційні особи Boeing Co. та інші представники галузі дедалі більше схиляються до думки, що співробітники концерну не повернули на місце болти під час повторного встановлення дверцят після їхнього відкриття або демонтажу під час виробництва.

Така думка частково ґрунтується на передбачуваній відсутності на дверях, що відірвалися, відмітин, які говорили б про наявність болтів.

Виробник фюзеляжу Spirit AeroSystems Holdings поставив його на завод Boeing зі встановленими дверима, зазначає видання. Водночас виготовлення дверей і складання фюзеляжу здійснювали на різних підприємствах.

Джерела газети також повідомили про недоліки, пов'язані з документацією і процесами на заводі, які мають стосунок до роботи над дверима.

Минулого четверга Boeing призупиняла виробництво на підприємстві в Рентоні для обговорення питань якості продукції з понад 10 тис. співробітників, повідомляла Financial Times.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США проводить аналіз металевих деталей дверей, за підсумками якого може стати зрозуміло, чи були на місці болти. Інформація про хід перевірки NTSB очікується цього тижня.

Голова комітету Сенату з авіабезпеки Теммі Дакуаорт минулого тижня обговорила розслідування причин того, що сталося, з главою Boeing Девідом Келхуном.

"Воно має показати, чи були проблеми з документацією у випадку з тим, як і коли ці кріпильні елементи встановлювали та видаляли, і чи проводили їх повторне встановлення, - наводить її слова WSJ. - Він (Келхун - ІФ-У) запевнив мене, що вивчається весь процес, і це має забезпечити їм (Boeing - ІФ-У) можливість моніторингу літаків у таких ситуаціях".

На початку січня Boeing 737-9 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда після втрати дверей у повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто з пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.

Слідом за інцидентом Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) розпорядилося тимчасово зупинити польоти 171 літака Boeing 737-9 MAX у повітряному просторі США та їхню експлуатацію американськими авіакомпаніями.

Минулого тижня FAA також повідомило про заборону на розширення виробництва літаків 737 MAX і затвердження процесу перевірки та технічного обслуговування вже випущених екземплярів. Після успішного завершення цього процесу їх можна буде повернути в експлуатацію, заявило управління.

Польоти лайнерів уже відновлено, пишуть WSJ і Barron's. Зокрема, минулої суботи вирушив у рейс MAX 9 авіакомпанії United Airlines Holdings, а в п'ятницю здійснив політ аналогічний літак Alaska Air.

 

 

Теги: #сша #boeing #літак #двері

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