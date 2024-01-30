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00:25 30.01.2024

Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

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Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі планує здійснити робочий візит до Польщі наприкінці січня, під час якого обговорить подальшу підтримку України, повідомляє сайт канадського МЗС.

Як повідомляється, під час візиту до Варшави Жолі зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та маршалом Сейму та співголовою коаліції "Третій шлях" Шимоном Головнею.

Зазначається, що вони обговорять відповідні плани щодо продовження підтримки України, просування прав людини, запобігти загрозам регіональної безпеки з боку Росії та Білорусі.

Також Жолі зустрінеться з представниками гуманітарних організацій, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Фонду "Український дім" та Центру освіти та розвитку, які підтримують українських біженців у Польщі.

Теги: #канада #україна #польща #мзс

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