Події

19:08 29.01.2024

Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

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Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

Унаслідок обстрілів російських окупаційних військ у Нікополі зафіксовано численні руйнування - пошкоджено лінії електропередачі й газопровід, комунальне підприємство та вісім приватних будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пошкоджене комунальне підприємство та вісім приватних будинків. Побиті три господарські споруди, одна - зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін. Усе це - наслідки російського терору", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Раніше Лисак повідомляв про двох поранених молодих людей - 17 і 21 року.

Як інформував голова обладміністрації, протягом дня "окупанти спрямували на район три дрони-камікадзе. Ще п'ять разів били з артилерії. Цілили по Нікополю, Марганцю та громаді", - додав він.

За його словами, інформацію про наслідки обстрілів уточнюють. "На інших територіях області минулося без атак", - зазначив Лисак.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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