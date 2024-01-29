У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей

Під час пожежі, що сталася в неділю в приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району, загинуло двоє дівчаток 2021 і 2022 р.н., повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Імовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояли впритул до пічки. За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, удома залишилися двоє менших дітей. Коли ж повернулися і відчинили двері веранди, то побачили в будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили непритомних дітей. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося", - вказується в повідомленні в Телеграм.

Остаточну причину пожежі та всі обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронні органи.