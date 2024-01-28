Донецька ОВА: Серед ночі російські війська випустили 3 ракети по Мирнограду - поранено 3 людини

Унаслідок ракетного удару в Мирнограді минулої ночі поранені троє людей, пошкоджено 14 багатоповерхових житлових будинків і дитячий садок, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. Серед ночі росіяни випустили 3 ракети по Мирнограду - поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок і дитсадок", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За його даними, протягом минулої доби під вогнем перебували Красногорівка та Костянтинівка Мар'їнської громади, околиці Очеретинської громади. "Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами".

У Краматорському районі в Лиманській громаді обстріляно Торське, Ямпіль і Терни. "По Костянтинівці росіяни випустили 2 ракети С-300 - пошкоджено підприємство", - уточнив Філашкін.

За даними ОВА, у Бахмутському районі в Торецькій громаді "перебито лінію електропередачі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці".

"Загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 112 осіб, зокрема 27 дітей", - поінформував голова ОВА.