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08:13 28.01.2024

РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

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РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

Флот РФ тримає в Чорному морі 2 підводні човни із залпом до 8 "Калібрів" і підтримує рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий", повідомили Сили оборони півдня України в неділю вранці.

"У Чорному морі ворог залишив на бойовому чергуванні 8 кораблів. 2 надводних ракетоносії заведені в пункти базування. 2 підводні човни, спорядженням до 8 "Калібрів", продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий", - написано в телеграм-каналі Сил оборони.

Військові також закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги, оперативно переходити в укриття.

 

 

 

Теги: #рф #небезпека #ракетоносії

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