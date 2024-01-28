РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

Флот РФ тримає в Чорному морі 2 підводні човни із залпом до 8 "Калібрів" і підтримує рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий", повідомили Сили оборони півдня України в неділю вранці.

"У Чорному морі ворог залишив на бойовому чергуванні 8 кораблів. 2 надводних ракетоносії заведені в пункти базування. 2 підводні човни, спорядженням до 8 "Калібрів", продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий", - написано в телеграм-каналі Сил оборони.

Військові також закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги, оперативно переходити в укриття.