Буданов упевнений, що найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив упевненість, що найближчим часом обмін військовополоненими між Україною і Росією відбудеться.

"Життя наших людей - військовослужбовців або цивільних - не повинно бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, у яких їх там утримують. Усе що можна робити - ми зробимо. Я впевнений, що найближчим часом обмін усе ж відбудеться", - підкреслив Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу ввечері.

"А що сталося з цим епізодом (катастрофа ІЛ-76 - ІФ-У) згодом ми дізнаємося", - додав глава ГУР.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак ІЛ-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, нібито перебували українські військовополонені.

