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11:44 27.01.2024

Українські прикордонники не пропустили футбольну команду за кордон через відсутність необхідних документів

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Українські прикордонники не пропустили футбольну команду за кордон через відсутність необхідних документів

Співробітники Держприкордонслужби України не пропустили через кордон футбольну команду "Покрова АМП" через відсутність необхідних документів.

"Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди "Покрова АМП", прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетину кордону", - повідомила Держприкордонслужба в суботу.

"Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо узгодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів", - зазначили у відомстві.

Водночас прикордонники вживають усіх можливих заходів, щоб допомогти команді в перетині кордону.

Теги: #футбол #команда #прикордонники #непропуск

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