У Польщі в ДТП потрапив український автобус, 18 людей у лікарнях - ЗМІ

18 людей потрапили до лікарень після аварії українського автобуса, що перекинувся в польському місті Голембе Люблінського воєводства, поблизу прикордонного переходу в Долгобичеві, пише RMF 24.

"За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує. Решту пасажирів забезпечено притулком у школі", - зазначається в дописі.

Автобусом з України до Польщі їхали 59 пасажирів і двоє водіїв.

Інцидент стався о 4.00. На повороті автобус перекинувся на бік. 18 осіб доставлено до лікарень. Решта пасажирів надають притулок у школі в Долгобичеві, поки для них не організують заміну автобуса.