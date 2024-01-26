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17:58 26.01.2024

Комісія Київради має намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки метро "Либідська"-"Деміївська"

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Комісія Київради має намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки метро "Либідська"-"Деміївська"

Тимчасова контрольна комісія Київської міськради має намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки метрополітену між станціями "Либідська" й "Деміївська", повідомив депутат міської ради Тарас Козак.

"Будемо розбиратися, що сприяло прискоренню руйнування тунелю. Чи має до цього стосунок будівництво багатоповерхівки за кілька десятків метрів від місця аварії? Готуємо звернення про зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки", - повідомив депутат Київради ("Голос") Тарас Козак у фейсбуці за підсумками виїзного засідання комісії в п'ятницю.

За його словами, наразі укріплюють поверхню місця аварії для подальшої роботи важкої техніки. Планується також вирити котлован та здійснити додаткові експертизи ґрунту.

Ремонтні роботи попередньо передбачають заміну бетонного тунелю на ділянці 27 м і посилення його завдяки хімічному укріпленню ґрунту ззовні та встановленню металевого каркаса всередині тунелю.

За даними Козака, термін відновлення експлуатації ділянки лінії - початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки що невідомий, його ухвалюватимуть після закінчення експертиз і узгодження проєкту. Поки що відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт", - пояснив депутат.

Як повідомлялося, згідно з попереднім висновком Науково-дослідної судово-експертної установи, причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" й "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Раніше 8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це сталося через розгерметизацію тунелю й появу тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Передбачається, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро можуть тривати до шести місяців.

 

Теги: #київрада #метрополітен #комісія

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