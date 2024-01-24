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21:09 24.01.2024

Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

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Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

У результаті майбутніх у червні виборів Європарламент різко стане більш правим - такий прогноз дає у своїй доповіді аналітичний центр Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

"Ми очікуємо, що після виборів 2024 року голоси популістів, особливо представників радикальних правих, імовірно, зазвучать голосніше, ніж будь-коли відтоді, як 1979 року Європейський парламент було вперше обрано прямим голосуванням", - ідеться в опублікованій у середу доповіді, що базується на дослідженні громадської думки.

Автори доповіді припускають, що це не може не позначитися на політиці Євросоюзу, але радикальних змін не прогнозують.

"Більшість у наступному складі Європарламенту, найімовірніше, підтримає продовження тієї фінансової, матеріально-технічної та військової допомоги, яку західні держави надають Києву з лютого 2022 року, - йдеться в доповіді. Але також зазначається, що зросте кількість депутатів, які симпатизують Росії.

За прогнозами ECFR, популісти-євроскептики можуть вийти на перше місце в дев'яти країнах ЄС: Австрії, Бельгії, Франції, Угорщині, Італії, Польщі, Нідерландах, Словаччині та Чехії. Найімовірніше, вони посядуть друге або третє місце ще в дев'яти країнах союзу.

Прогноз показує, що двома найбільшими переможцями стануть політична група "Ідентичність і демократія" (ID), фракція якої в Європарламенті зросте приблизно на 40 місць, сягне майже сотні депутатів і стане третьою в асамблеї. Група "Європейські консерватори та реформісти" (ECR) збільшить своє представництво на 14 місць і становитиме 85 депутатів.

Незважаючи на ці прогнози, опитування показує, що нинішні проєвропейські сили - Європейська народна партія (ENP), Соціалісти і демократи (C&D), а також ліберали з групи "Оновлюючи Європу" все ще можуть зібрати більшість у Європарламенті.

Правоцентристська ENP, як очікується, залишиться найбільшою групою в парламенті, отримавши 173 місць (порівняно з нинішніми 178) і, отже, матиме найбільші повноваження у формуванні порядку денного, зокрема під час виборів наступного голови Єврокомісії.

Ривок уперед правих у Європарламенті може пригальмувати рух "зеленим курсом", вплинути на зовнішню політику ЄС і посилити проросійські настрої, зазначають автори доповіді.

Теги: #єс

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