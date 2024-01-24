Події

18:59 24.01.2024

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

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У Гірнику Донецької області внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє людей, ще вісім поранені, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані. Росіяни атакували місто сьогодні близько 16 години - влучили в житлову забудову. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одну з загиблих знайшли під завалами.

"На місці обстрілу рятувальники виявили поранену дитину, якій надали домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Також із-під завалів будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Роботи завершено", - зазначено в повідомленні.

Філашкін зазначив, що атака була черговим цілеспрямованим і усвідомленим ударом по цивільних.

"Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір - евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтеся!" - закликав голова ОВА.

Теги: #донецька_область

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