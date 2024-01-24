Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона зросла до трьох осіб - МВА

Кількість медичних працівників, які дістали поранення внаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні, зросла до трьох, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після 12:00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров'я. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє медичних працівників та перехожа", - написав Мрочко в телеграм-каналі в середу.

Раніше повідомлялося, що поранено двох медпрацівників і місцеву жительку.