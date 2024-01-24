Події

00:10 24.01.2024

Німеччина вперше постачатиме Україні військові гелікоптери

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Німеччина вперше постачатиме Україні військові гелікоптери

Федеральний уряд має намір підтримати оборону України постачанням військових гелікоптерів з арсеналу Бундесверу, повідомляє німецька служба новин Tagesschau з посиланням на Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 та комплекти запасних частин, а також навчання для них.

Союзники України раніше зустрічалися для консультацій у так званому форматі Рамштайн.

"Sea King" - це перевірений та надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів. Це перше німецьке постачання такого роду", - сказав Пісторіус.

Теги: #поставки #україна #німеччина #гелікоптери

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