Німеччина вперше постачатиме Україні військові гелікоптери

Федеральний уряд має намір підтримати оборону України постачанням військових гелікоптерів з арсеналу Бундесверу, повідомляє німецька служба новин Tagesschau з посиланням на Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 та комплекти запасних частин, а також навчання для них.

Союзники України раніше зустрічалися для консультацій у так званому форматі Рамштайн.

"Sea King" - це перевірений та надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів. Це перше німецьке постачання такого роду", - сказав Пісторіус.