Події

11:19 23.01.2024

Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

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Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, ця людина перебуває в лікарні в реанімаційному відділенні, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Інформація про одну загиблу людину не підтвердилася. Ця людина перебуває в лікарні, у стані клінічної смерті, проводяться реанімаційні заходи", - написав Попко в телеграм-каналі.

За даними Київської МВА, поранень дістали 18 осіб, із них 13 госпіталізовані.

Інформація оновлюється й уточнюється.

Як інформував Попко, за підсумками ракетної атаки на столицю зафіксовано такі руйнування: "Святошинський район - 10 локацій. Пошкодження: загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку; одна нежитлова забудова; 10 гаражів із подальшим займанням; вибуховими хвилями пошкоджено кілька авто та вибито вікна в квартирах; зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив Попко, триває евакуація мешканців із двох житлових будинків Святошинського району до двох оперативно розгорнутих місць тимчасового перебування на базі однієї середньої школи та одного дошкільного начального закладу.

За даними МВА, в Печерському районі пошкодження зафіксовано у п’яти різних локаціях: нежитлова будівля з подальшим загорянням, у трьох житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері.

Солом'янський район - три локації. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок; руйнування 2-поверхової нежитлової будівлі на площі 300 м кв., без загоряння. Шевченківський район - одна локація, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку. Дарницький район - падіння уламків на п’яти різних локаціях. Без негативних наслідків.

 

Теги: #київ #постраждалі #обстріли #кмва

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