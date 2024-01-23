Унаслідок ракетних ударів по Харкову чотири людини загинули і понад 40 постраждали - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову о 4:00 і 7:00 годині у вівторок.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих: двох чоловіків і двох жінок. Щонайменше 40 осіб травмовані, серед них троє неповнолітніх дівчаток (11, 14, 17 років) і поліцейський", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, порізи від осколків скла отримав 15-річний хлопець. Він відмовився від шпиталізації.

Ударів було завдано по Київському та Салтівському районах міста. В обох районах зафіксовано суттєві руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури (багатоквартирних і приватних житлових будинків, торговельного центру, гаражного кооперативу, автомобілів, пожежної частини, будівлі санаторної школи-інтернату, а також газопроводу тощо).

За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами типу Х-32 і С-300.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).