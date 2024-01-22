Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Милівської громади

На одне із сіл Милівської громади Херсонської області російські окупанти скинули чотири керовані авіабомби, внаслідок нальоту є руйнування житлових будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На одне із сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Удар прийшовся по житлових будинках. Деякі будинки знищено вщент. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок увечері.