Події

23:32 22.01.2024

Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Милівської громади

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Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Милівської громади

На одне із сіл Милівської громади Херсонської області російські окупанти скинули чотири керовані авіабомби, внаслідок нальоту є руйнування житлових будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На одне із сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Удар прийшовся по житлових будинках. Деякі будинки знищено вщент. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Теги: #україна #обстріли #херсонська_область

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