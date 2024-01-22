ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер, 25 січня, за онлайн-участі першої леді України Олени Зеленської проведе дебати за терміновою процедурою щодо становища українських дітей, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ погодила проведення дебатів щодо становища українських дітей. Вони відбудуться в четвер уранці за онлайн-участі Олени Зеленської", - написала парламентарій на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у понеділок.

Водночас вона зазначила, що комітет ПАРЄ із соціальних питань у понеділок увечері обере доповідача і терміново підготує резолюцію для голосування в межах дебатів щодо становища українських дітей.

Раніше Кравчук інформувала, що на дебатах у ПАРЄ насамперед буде порушено питання про те, як повернути вкрадених Росією дітей і покарати державу-агресора, а також чим допомогти дітям, котрі перебувають в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проєкти), і тим, які шукають притулку за кордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога).

Як повідомлялося, зимова сесія ПАРЄ триватиме з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція).