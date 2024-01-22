Події

14:07 22.01.2024

У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік - голова ОВА

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У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік - голова ОВА

У м. Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули з БПЛА вибуховий предмет на чоловіка, внаслідок чого той загинув, особу загиблого встановлюють, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Особа загиблого встановлюється", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #бпла #херсонська_область

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