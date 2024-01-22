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13:29 22.01.2024

Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

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Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вважає, що новий склад наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) буде повністю оновлено.

"Міністерство діє виключно в правовому полі. Ми виконуємо закон "Про Український культурний фонд". У цьому законі передбачена саме та процедура формування наглядової ради, яка на сьогодні повністю забезпечується. Ми не відхиляємося ні на крок від вимог, визначених нормативно-правовими актами. Тут проблем немає", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, принципи, які були закладені законодавцем у процедуру виборів до наглядової ради, на практиці не забезпечують належної доброчесності й справедливості.

"Я згоден і підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів. Їх треба вдосконалити. Будемо пропонувати Верховній Раді внести необхідні зміни до закону", - додав Карандєєв.

Він наголосив, що у відомстві вже розуміють, що та як треба змінити, щоб процедура виборів максимально забезпечувала прихід до наглядової ради авторитетних громадян із високою довірою в культурної спільноти.

"Я переконаний, що за результатами цьогорічного рейтингового голосування від закладів культури й громадських організацій до наглядової ради УКФ увійдуть нові люди. Очевидно також оновиться і представництво в наглядовій раді від Офісу президента України та Міністерства культури та інформаційної політики", - заявив в. о. міністра.

Крім того, Карандєєв розповів, що в понеділок, 22 січня, після завершення рейтингового голосування до наглядової ради УКФ відбудеться її онлайн-зустріч із представниками громадськості й закладів культури для обговорення критеріїв, які міністерство що має використати під час визначення своєї частини наглядової ради.

"Важливо напрацювати підходи, які допоможуть визначити людей, що представлятимуть найширше коло культурних діячів і, звісно ж, матимуть при цьому довіру широкої культурної спільноти та професійний авторитет", - підсумував він.

Як повідомлялося, 22 січня о 18:00 закінчується рейтингове інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об'єднань до складу наглядової ради УКФ.

Відповідно до закону "Про Український культурний фонд" наглядова рада УКФ складається з дев'яти осіб - двох осіб, визначених президентом України, двох осіб, визначених Мінкультури, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об'єднань та голови фонду (за посадою).

Теги: #укф #карандєєв

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