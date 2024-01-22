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13:06 22.01.2024

Залужний: Сьогодні ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за незалежність і свободу

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Залужний: Сьогодні ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за незалежність і свободу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у День Соборності наголосив, що "наша єдність - наша зброя".

"Українські солдати, матроси, сержанти й офіцери - ви як ніхто знаєте ціну кожного клаптика української землі. Бо саме український воїн сьогодні б'ється за те, щоб Україна була Соборною та Незалежною", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний наголосив, що 1990 року тисячі українців створили живий ланцюг Соборності, об'єднавши країну і показавши світові своє прагнення до свободи.

"Сьогодні ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за Незалежність та Свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність - наша зброя. Разом - до Перемоги", - заявив головком ЗСУ.

Теги: #соборність #залужний

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