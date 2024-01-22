Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає можливою зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини - ІФ-У) 29 січня в Ужгороді", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини", - зазначив він.

За його словами, "ми з Кулебою хочемо пройтися всім спектром питань. Їх у нас багато. Угорщина - наш сусід. Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти й налагодити конструктивний діалог".