Події

10:04 22.01.2024

Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

1 хв читати
Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає можливою зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини - ІФ-У) 29 січня в Ужгороді", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини", - зазначив він.

За його словами, "ми з Кулебою хочемо пройтися всім спектром питань. Їх у нас багато. Угорщина - наш сусід. Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти й налагодити конструктивний діалог". 

Теги: #зустріч #орбан #зеленський #можливість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 21.01.2024
Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

13:58 21.01.2024
Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

13:32 21.01.2024
Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

19:05 20.01.2024
Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

03:38 20.01.2024
Угорщина не прийматиме мігрантів, заявив Орбан

Угорщина не прийматиме мігрантів, заявив Орбан

23:37 19.01.2024
Зеленський знову запросив Трампа в Україну

Зеленський знову запросив Трампа в Україну

15:22 19.01.2024
Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

20:25 18.01.2024
Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

15:09 18.01.2024
Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

16:53 17.01.2024
Зеленський: Що робитиме Трамп, якщо Путін після України не зупиниться?

Зеленський: Що робитиме Трамп, якщо Путін після України не зупиниться?

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

ОСТАННЄ

ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

У голосуванні за склад журі нацвідбору "Євробачення-2024" перемогли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець

Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

Окупанти обстріляли 5 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Польщі

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА