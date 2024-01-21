Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

Україна визначила пріоритети на наступні тижні. Основний напрямок - Євросоюз, відносини з найближчими сусідами, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрямок - це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більшу взаємодію і нову комунікацію, нові важливі переговори", - сказав він.

За словами Зеленського, найбільш інтенсивні бої за добу були на Авдіївському напрямку, а також Бахмутському, Мар'їнському, Куп'янському, Півдні нашої держави.

"Було понад 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще десятки авіаційних і ракетних ударів. "За один цей день російські нелюди обстріляли понад 100 наших сіл у 9 областях від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщини, Кіровоградщини. Особливо жорсткі російські удари по Донбасу", - сказав він.