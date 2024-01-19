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20:33 19.01.2024

Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом застави в 500 млн грн

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Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом застави в 500 млн грн

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам злочинної організації, за нелегальне заволодіння земельними ділянками Київської ГЕС, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн, повідомляє Суспільне.

"Печерський райсуд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, у якій також затримали бізнесмена і директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та його брата Юрія... Суд частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті Суспільного в п'ятницю.

Також сказано, що "суд відправив підозрюваних під варту, але зменшив розмір застави".

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за організацію схеми протиправного заволодіння земельними ділянками загальною площею 2,4 га, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС. Крім того, у різних регіонах України затримали ще трьох учасників злочинної організації, зокрема брата організатора.

29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено вісім підозр за цими статтями.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 

 

Теги: #суд #мазепа #запобіжний_захід

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