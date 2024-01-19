Події

16:09 19.01.2024

Унаслідок обстрілу в Херсоні загинула жінка, поранено підлітка

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Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в Херсоні у власній квартирі загинула жінка, уламкових поранень дістав 16-річний підліток, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - додав він.

Теги: #херсон #обстріл

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