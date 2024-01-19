Унаслідок обстрілу в Херсоні загинула жінка, поранено підлітка

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в Херсоні у власній квартирі загинула жінка, уламкових поранень дістав 16-річний підліток, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - додав він.