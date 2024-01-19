Голові Concorde Capital пропонують заставу 700 млн грн

Правоохоронці пропонують обрати затриманому 18 січня засновнику та голові інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі заставу розміром 700 млн грн, а його брату - 500 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії у п'ятницю.

"За інкримінованих збитків у 7 млн грн Ігорю Мазепі встановили заставу 700 млн, а його братові - 500 млн", - зазначили в Concorde Capital.

Уточнюється, що засідання Печерського районного суду Києва з питання обрання запобіжного заходу Мазепі та його брату призначено на 12:00 у п'ятницю.

У компанії нагадали, що Мазепу затримали у кримінальній справі щодо земельних ділянок загальною площею 2,4 га, які нібито було виділено з порушенням законодавства.

Як повідомлялося, напередодні Мазепу вдень затримали на українсько-польському кордоні, а паралельно в офісі компанії та у її співробітників Державне бюро розслідування провело обшуки.