Київ прагне організувати телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна

Україна прагне організувати телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз ми намагаємося, працюємо над організацією ще однієї телефонної розмови між лідерами Китаю та України, тому що є речі, про які вони можуть поговорити, а саме Формула миру, запропонована президентом Зеленським як спосіб відновлення справедливого і міцного миру в Україні", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bloomberg у Давосі.