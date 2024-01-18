На куп'янському напрямку ситуація напружена, але ЗСУ тримають оборону й нищать ворога - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на куп'янському напрямку в Харківській області.

"На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з куп'янського лісу та захопленні Синьківки", - написав Сирський у телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що заслухав доповіді командирів на місцях щодо обстановки, яка склалась, і дій російських окупантів. "Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів і порядок вогневого ураження", - повідомив командувач.

"Попри складну обстановку на куп'янському напрямку, ми тримаємо оборону та нищимо ворога", - наголосив Сирський.