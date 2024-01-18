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15:09 18.01.2024

Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

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Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

Президенти України й Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон доручили радникам розпочати підготовку візиту французького президента в Україну. 

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов'язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них", - зазначив Зеленський.

За його словами, "докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО".

"Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну, попри війну. Розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому", - додав Зеленський.

Теги: #макрон #зеленський

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