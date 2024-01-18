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11:23 18.01.2024

Міненерго попереджає про зростання нещасних випадків через неправильне поводження з газом у побуті

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Міненерго попереджає про зростання нещасних випадків через неправильне поводження з газом у побуті

В Україні знову сталися нещасні випадки, пов'язані з порушенням правил використання газу в побуті, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією, у Львівській області в приватному будинку виявлено тіло жінки, ймовірна причина нещасного випадку - отруєння чадним газом.

З підозрою на отруєння чадним газом у м. Біла Церква Київської області госпіталізовано літню жінку, у м. Черкаси - маленьку дівчинку (1,4 року). Стан постраждалих задовільний.

Крім того, Міненерго звертає увагу на те, що в Україні погіршуються погодні умови, зокрема, дощі поєднуються з мокрим снігом, сильний вітер, на дорогах - ожеледиця.

Це може впливати на роботу енергетичних підприємств, але енергетики готові працювати в посиленому режимі для усунення можливих наслідків негоди, зазначає Міненерго.

Як повідомлялося, востаннє Міненерго повідомило про загибель трьох осіб у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області та двох у Миколаєві через неправильне використання газу в побуті два дні тому, 16 січня. 

Теги: #газ #попередження #використання

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