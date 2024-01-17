Скібіцький: Ворог швидко вчиться, наприклад ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що росіяни досить швидко вчаться, і відкинув можливість переходу в "глуху" оборону.

"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо", - сказав він у межах дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі.

Отже, як зазначив Скібіцький, у цьому випадку, "навіть якщо перейдемо в "глуху" оборону, як багато хто каже, почнемо розвивати наш ВПК без урахування можливостей завдання ракетних ударів, бомбових ударів по об'єктах, - ворог не зупиниться".

"Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", - сказав він.