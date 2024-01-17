Зеленський: Я не радив би експериментувати з допомогою Україні, оскільки буде велика криза

Президент України Володимир Зеленський не радив би США і Євросоюзу експериментувати із затримкою допомоги для відбиття російської агресії, оскільки у світі може розпочатися глобальна криза.

"Якщо чесно, я не радив би усім експериментувати, тому що це страшний експеримент - затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема в тому, що ми навіть інколи називаємо "допомогу" допомогою, тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не лише України. Так, більшості українських людей. Але це і безпека європейського континенту, яка впливатиме, безумовно, на безпеку на всіх континентах. І вже впливає", - заявив він на зустрічі з Міжнародною медіарадою в Давосі.

Зокрема, за його словами, "блокування Росією Чорного моря принесло багатьом державам демпінг цінової політики агропромислового комплексу, а деякі держави просто залишалися без хліба".

"Удари по нашій енергосистемі. Ось вам приклад. Україна приєдналася до європейської мережі. Про що це говорило? Це був вихід для багатьох країн Європи, щоб енергоресурси після демпінгу цін, які створила Росія, - це був вихід отримати дешеву електрику. Це також дуже сильно допомогло б просто людям у Європі. Звичайним людям", - сказав президент.

"Тому, не допомога Україні - це і не допомога багатьом континентам, де може бути посіяний хаос через голод або інші речі", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що ж усе-таки станеться, якщо Україна не отримає очікуваної допомоги, Зеленський наголосив, що це призведе до ще більшої смертності серед українського населення і спричинить глобальну кризу у світі.

"Ми ослабнемо на полі бою. У нас буде великий дефіцит артилерії. У нас буде дуже великий дефіцит аерозахисту. Це означає, що ми не зможемо відбивати удари балістичними ракетами. Тож буде велика кількість убивств і велика кількість поранених людей", - сказав він.

"(Далі - ІФ-У) відбудеться велика криза. Наразі війна, а буде велика криза. Тому що без допомоги Сполучених Штатів Америки, без допомоги Європейського Союзу Україна, звісно, продовжить боротися, але Україна буде слабшою, і це буде можливість для Росії захопити нас. А щойно вони нас захоплять, повірте мені, це буде війна НАТО з Російською Федерацією. Я вважаю, чесно кажучи, що Путін реально цього хоче", - резюмував Зеленський.