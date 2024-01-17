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10:16 17.01.2024

Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

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Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

Операції російської тактичної авіації в районі Азовського моря скорочуються, а можливості російської авіації можуть погіршитися після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозних ушкоджень російському повітряному командному пункту Іл-22 в ніч на 14 січня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня.

"Президент України Володимир Зеленський заявив 16 січня, що Україна має отримати перевагу в повітрі так само, як вона отримала перевагу на Чорному морі після ударів по російських військово-морських об'єктах в окупованому Криму", - зазначають в інституті.

При цьому аналітики вважають, що Кремлю, мабуть, не вистачає послідовної основи для поточних російських наступальних операцій, яку можна було би представити російській громадськості. Водночас повідомляється, що президент РФ Володимир Путін робив заяви про те, що російські окупаційні сили нібито "повністю" володіють ініціативою в Україні після начебто невдалого українського контрнаступу, що могло бути зроблено в рамках його передвиборчої кампанії. Це помітне відхилення від його риторики в грудні 2023 року.

"ISW продовжує вважати, що російські війська повернули собі ініціативу на більшій частині українського театру воєнних дій, але не перехопили ініціативу на полі бою в Херсонській області", - ідеться у зведенні.

Повідомляється, що у вівторок російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної Луганської області та Бахмута Донецької області, а позиційні бої тривали на всій лінії фронту.

Аналітики також зазначають, що Путін продовжував демонструвати, що РФ не зацікавлена в переговорах з Україною і що максималістські цілі РФ в Україні, які рівносильні повній капітуляції України та Заходу, залишаються незмінними. "Путін заявив, що будь-який переговорний процес - це "спроба спонукати (Росію - ІФ-У) відмовитися від успіхів, яких та домоглася за останні півтора року", і що це "неможливо", - йдеться в повідомленні. 

Теги: #звіт #isw

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