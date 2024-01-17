Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

Уночі ворог атакував південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136", протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомляють у середу Сили оборони півдня.

"По одному дрону знищено на Миколаївщині та Кіровоградщині. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Над Одеською областю 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море... уламками кількох збитих дронів і вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини, приватні автівки містян у Приморському районі Одеси", - ідеться в повідомленні в Телеграм.

Так само повідомляється, що внаслідок атаки в кількох локаціях сталися загоряння - горіли квартири і машини мирних жителів міста.

"Пожежники оперативно ліквідували пожежі. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу", - повідомляють СОП.