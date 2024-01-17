Німеччина надасть Україні військової допомоги на 7 млрд євро

Німеччина продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу, зокрема, у 2024 році Німеччина надасть озброєнь на 7 млрд євро, заявив федеральний канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом, повідомляє у вівторок у своєму Twitter Шольц.

"Ми з президентом Байденом згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв із президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро на військові товари у 2024 році", - йдеться в повідомленні.