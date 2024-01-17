Дуда підтвердив Зеленському підтримку з боку Польщі та анонсував візит Туска до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда на двосторонній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі запевнив його в продовженні політики підтримки з боку Варшави після зміни польського уряду.

"Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і продовжить залишатися політикою підтримки", - цитує слова польського президента його канцелярія в соцмережі Твіттер за підсумками зустрічі.

Дуда додав, що за кілька днів Зеленський зможе спокійно розпочати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві.

"Я вважаю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо проводити разом", - зазначив президент Польщі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", двостороння зустріч глав держав тривала близько 40 хвилин.