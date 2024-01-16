Унаслідок ракетного удару по іракському Ербілі, попередньо, загинули чотири мирні жителі

Унаслідок ракетного удару Корпусу вартових ісламської революції по об'єктах в іракському Ербілі загинули щонайменше четверо мирних жителів, передає Reuters із посиланням на офіційні особи.

"Щонайменше чотирьох мирних жителів було вбито і шістьох поранено в результаті ударів по Ербілі, йдеться в заяві ради безпеки уряду Курдистану, сам напад названо "злочином", - підкреслює агентство.

Серед загиблих - курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та кілька членів його сім'ї, принаймні одна ракета влучила в їхній дім, інформує Reuters із посиланням на джерела в іракських службах безпеки і медичних установах.

Водночас ракетні удари в Іраку не торкнулися жодного об'єкта США, і серед американців немає жертв, повідомили Reuters два американські чиновники.