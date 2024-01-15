Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

Кількість загиблих унаслідок теракту під час сесії в Керецьківській сільраді на Закарпатті зросла до 2 осіб, повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок увечері.

"Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб. Сьогодні, 15 січня 2024 року, від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один потерпілий - 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу", - йдеться в Телеграм-каналі Офісу.

Зазначається, що за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року.

У повідомленні також нагадується, що наступного дня після інциденту було констатовано смерть одного з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у важкому стані.

"У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточну правову кваліфікацію дій підривника буде визначено після їх проведення", - підкреслює Офіс генпрокурора.

Як повідомлялося, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою, для депутата Керецьківської сільської ради Сергія Батрина, підозрюваного у вчиненні терористичного акту.

За даними Національної поліції України, 15 грудня 2023 року на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: 26 осіб було поранено, 6 із них у важкому стані.