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22:08 15.01.2024

Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

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Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Україна незабаром отримає додаткову допомогу від США, зазначивши, як і раніше, сильну двопартійну підтримку Києва в Конгресі.

"Виходячи з моїх дискусій на Капітолійському пагорбі, я можу чітко сказати, що у нас, як і раніше, дуже сильна двопартійна підтримка, незважаючи на ці дуже важкі обговорення, незважаючи на те, що дискусії тривають, і ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, і обговорення все ще тривають. Але в цьому є великий прогрес", - сказала Маркарова під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі в понеділок.

Посол наголосила, що обговорення про те, допомагати Україні чи ні, в Конгресі не ведуть, а йдеться про питання південного кордону, що прив'язане до пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

"І ми молимося і розмовляємо з усіма нашими друзями і союзниками і просимо їх знайти рішення якомога швидше, щоб ми могли рухатися вперед і отримати необхідну нам підтримку, тому що вона потрібна нам ще вчора", - додала Маркарова.

Вона зазначила, що наразі для України дуже важливим є питання не лише оборонної підтримки, а й бюджетної також, оскільки це необхідно для розвитку економіки та забезпечення інвестицій.

"Я можу вам сказати, що американці розуміють цю боротьбу і підтримують її, тому що ми боремося за цінності, на яких заснована Америка. Тепер, як перейти від підтримки, від розуміння до ухвалення рішень і отримати підтримку, яка нам потрібна, переведену в долари і зброю, це завдання номер один. І я дуже сподіваюся, що ми підійшли до кінця цього процесу і незабаром отримаємо додаткову підтримку України", - наголосила пані посол.

Маркарова зазначила, що в демократичних країнах ведуться дискусії, і також "це дуже важкий рік виборів". Тому, як пояснила дипломат, стоїть питання, як пройти демократичні процеси, "але водночас, як швидко ухвалювати рішення".

"Тому що Іран, Північна Корея, Росія, ХАМАС показують, що вони здатні швидко ухвалювати рішення, допомагати один одному та здійснювати свої жахливі військові злочини. Тепер питання до демократичних країн: чи зможемо ми це зробити? І я думаю, що це одна з найбільших дискусій", - сказала вона.

У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

 

 

Теги: #сша #допомога

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