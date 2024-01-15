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13:23 15.01.2024

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної та житлової інфраструктури на Херсонщині, п'ятьох людей поранено - поліція

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П'ятеро людей дістали поранень, зокрема четверо рятувальників у селі Станіслав, унаслідок обстрілів Херсонської області російськими окупантами, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області в понеділок.

"Війська окупаційної армії дронами й артилерією атакували Станіслав. Цілеспрямовано стріляли по рятувальниках і пункту екстреної медичної допомоги. Внаслідок скидання боєприпасів із БПЛА четверо рятувальників дістали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю і "швидку". Опівночі російські військові били по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Обстріли не припинилися й на світанку, внаслідок влучання снарядів пошкоджено агропідприємство та щонайменше 26 будинків", - ідеться в повідомленні.

За даними поліції, ударів завдавали по об'єктах житлової та критичної інфраструктури і в інших населених пунктах Херсонської області. Зокрема, постраждали житлові будинки в Нікольському, Інгульці та Садовому. У Бериславі та Шляховому внаслідок авіаударів 13 січня зафіксовано значні пошкодження 29 приватних будинків і території заводу.

"Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, ворог підло цілився по житлових кварталах, знову пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід. У прибережній зоні Центрального району поліція зафіксувала пошкодження квартир у багатоповерхівках, будівлі ресторану, який не працює, та території заводу. У Дніпровському районі постраждали багатоповерхівки та магазин. У Корабельному районі ворожі снаряди пошкодили приватне підприємство, територію заводу, склад і офіси", - розповіли в обласній поліції.

Теги: #херсонська_область

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