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11:39 15.01.2024

ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

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ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

Товариство Червоного хреста України (ТЧХУ) за підтримки Британського Червоного хреста проведе тренінг про особливості викладання міжнародного гуманітарного права (МГП) в умовах війни 4-5 лютого в Києві.

"Український Червоний хрест за підтримки Британського Червоного хреста та за сприяння Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Великої Британії організовують тренінг для академічних кіл "Особливості викладання міжнародного гуманітарного права в умовах міжнародного збройного конфлікту", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

ТЧХУ запрошує взяти участь у тренінгу викладачів із міжнародного гуманітарного права та представників академічної спільноти.

На тренінгу буде приділена увага таким питанням, як ризики та виклики, зміни форм і методів викладання МГП в умовах повномасштабного міжнародного збройного конфлікту; основні категорії міжнародного гуманітарного права; інформаційні ресурси з МГП; методологія викладання теми "Відповідальність у міжнародному гуманітарному праві" різним цільовим групам.

Сесії для учасників тренінгу проведуть фахівці з великим досвідом у сфері міжнародного гуманітарного права.

Теги: #тренінг #гумправо #тчху

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