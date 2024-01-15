Генпрокурор України в Давосі: Важливими є спільні зусилля з розширення підтримки трибуналу щодо агресії та забезпечення його функціонування

Український генеральний прокурор Андрій Костін наголошує на важливості спільних зусиль із розширення підтримки спеціального трибуналу щодо агресії та забезпечення його функціонування.

"Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено. Розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії - ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу. І вкрай важливо, щоб наші спільні зусилля були спрямовані на розширення підтримки трибуналу та забезпечення його функціонування", - наводить слова генпрокурора пресслужба Офісу генпрокурора в понеділок.

За інформацією відомства, Костін у складі української делегації на World Economic Forum у Давосі взяв участь у четвертій зустрічі радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації української Формули миру.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час панелі "Відновлення справедливості" учасники форуму почули свідчення українців, які пережили воєнні злочини, вчинені російськими військовими: 16-річного хлопця, чийого батька застрелили окупанти на його очах, молодої жінки, яка зазнала сексуального насильства з боку російського військовослужбовця.

"Ці люди заслуговують на справедливість. І саме заради них та інших постраждалих ми будуємо нашу мережу всеосяжної відповідальності за всі злочини агресора", - заявив генпрокурор.

За його словами, Формула миру забезпечує "міцну основу для створення дієвих міжнародних механізмів, які наблизять нас до перемоги - перемоги демократії над тиранією, верховенства права над правом сили".

"Ця перемога закладе фундамент для розширення і зміцнення євроатлантичної безпекової архітектури", - підсумував Костін.