Події

10:39 15.01.2024

Генпрокурор України в Давосі: Важливими є спільні зусилля з розширення підтримки трибуналу щодо агресії та забезпечення його функціонування

2 хв читати

Український генеральний прокурор Андрій Костін наголошує на важливості спільних зусиль із розширення підтримки спеціального трибуналу щодо агресії та забезпечення його функціонування.

"Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено. Розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії - ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу. І вкрай важливо, щоб наші спільні зусилля були спрямовані на розширення підтримки трибуналу та забезпечення його функціонування", - наводить слова генпрокурора пресслужба Офісу генпрокурора в понеділок.

За інформацією відомства, Костін у складі української делегації на World Economic Forum у Давосі взяв участь у четвертій зустрічі радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації української Формули миру.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час панелі "Відновлення справедливості" учасники форуму почули свідчення українців, які пережили воєнні злочини, вчинені російськими військовими: 16-річного хлопця, чийого батька застрелили окупанти на його очах, молодої жінки, яка зазнала сексуального насильства з боку російського військовослужбовця.

"Ці люди заслуговують на справедливість. І саме заради них та інших постраждалих ми будуємо нашу мережу всеосяжної відповідальності за всі злочини агресора", - заявив генпрокурор.

За його словами, Формула миру забезпечує "міцну основу для створення дієвих міжнародних механізмів, які наблизять нас до перемоги - перемоги демократії над тиранією, верховенства права над правом сили".

"Ця перемога закладе фундамент для розширення і зміцнення євроатлантичної безпекової архітектури", - підсумував Костін.

Теги: #форум #давос #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 14.01.2024
Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

20:17 14.01.2024
Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

19:52 14.01.2024
Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

12:57 14.01.2024
У зустрічі радників із нацбезпеки щодо української Формули миру в Давосі беруть участь представники 81 країни та організації - Єрмак

У зустрічі радників із нацбезпеки щодо української Формули миру в Давосі беруть участь представники 81 країни та організації - Єрмак

12:22 14.01.2024
ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

15:44 13.01.2024
Зеленський виступить у Давосі 16 січня

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

00:13 12.01.2024
Держсекретар США Блінкен 15-17 січня відвідає Давос для участі у ВЕФ

Держсекретар США Блінкен 15-17 січня відвідає Давос для участі у ВЕФ

21:03 09.01.2024
Фонд Пінчука презентує проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє" в Давосі з нагоди ВЕФ 2024

Фонд Пінчука презентує проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє" в Давосі з нагоди ВЕФ 2024

13:12 09.01.2024
Український дім у Давосі відчиняє свої двері з 15 по 18 січня

Український дім у Давосі відчиняє свої двері з 15 по 18 січня

21:18 08.01.2024
Єрмак обговорив Формулу миру з головним радником президента Бразилії напередодні зустрічі в Давосі

Єрмак обговорив Формулу миру з головним радником президента Бразилії напередодні зустрічі в Давосі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

ССО ліквідували ворожу групу на авдіївському напрямку

Ворог випустив 788 снарядів по Херсонській області, поранено чотирьох людей

Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

ОСТАННЄ

ООН представила плани гуманітарного реагування та надання допомоги біженцям у 2024 році на суму $4,2 млрд

СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

У Запорізькій області збили розвідувальний дрон окупантів

Окупанти обстріляли Баранівку Чернігівської області, без жертв - ОК "Північ"

Унаслідок обстрілу в Станіславі поранено жінку - Херсонська ОВА

ССО ліквідували ворожу групу на авдіївському напрямку

На Харківщині підірвався мирний житель, його госпіталізували у важкому стані

У результаті ворожих обстрілів Херсонського обласного центру пошкоджено кабелі та контактну мережу, рух тролейбусів припинено

Ворог випустив 788 снарядів по Херсонській області, поранено чотирьох людей

Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА