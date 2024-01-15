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08:02 15.01.2024

Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

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Втрати окупантів склали 980 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 14 танків, 20 бронемашин, 24 артсистеми, два ППО і чотири БПЛА, а також 34 авто й одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 370980 (+980) осіб, танків - 6089 (+14) од, бойових броньованих машин - 11322 (+20) од, артилерійських систем - 8771 (+24) од, РСЗВ - 958 (+1) од, засоби ППО - 650 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4), крилаті ракети - 1815 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31) од, спеціальна техніка - 1356 (+3) од", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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