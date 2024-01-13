Після ракетного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям

Після ракетно-авіаційного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям, повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації в суботу ввечері.

"Постраждали кілька мікрорайонів Шостки. Найбільше - Капсуль. Зокрема, встановлено пошкодження 334 квартир. Також у двох школах і дитячих садочках пошкоджено вікна. Протягом дня за допомогою плівки, плит OSB закрито майже 600 вікон, демонтовано понад 400 пошкоджених віконних рам", - зазначено в повідомленні.

Аби оперативно закрити віконні прорізи та допомогти людям зберегти тепло в оселях, із матеріального резерву Сумської обласної державної адміністрації було залучено 320 OSB плит. Із матеріального резерву Шосткінської територіальної громади - 48 рулонів плівки, 20 кілограм цвяхів, 3000 м штапиків.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти завдали по Шостці ракетного удару, зафіксовано 7 прильотів, одна людина постраждала.