Події

23:08 13.01.2024

Після ракетного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям

1 хв читати

Після ракетно-авіаційного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям, повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації в суботу ввечері.

"Постраждали кілька мікрорайонів Шостки. Найбільше - Капсуль. Зокрема, встановлено пошкодження 334 квартир. Також у двох школах і дитячих садочках пошкоджено вікна. Протягом дня за допомогою плівки, плит OSB закрито майже 600 вікон, демонтовано понад 400 пошкоджених віконних рам", - зазначено в повідомленні.

Аби оперативно закрити віконні прорізи та допомогти людям зберегти тепло в оселях, із матеріального резерву Сумської обласної державної адміністрації було залучено 320 OSB плит. Із матеріального резерву Шосткінської територіальної громади - 48 рулонів плівки, 20 кілограм цвяхів, 3000 м штапиків.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти завдали по Шостці ракетного удару, зафіксовано 7 прильотів, одна людина постраждала.

Теги: #україна #шостка #сумська_область #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:51 13.01.2024
Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

22:27 13.01.2024
Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

21:55 13.01.2024
Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

19:27 13.01.2024
У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

13:41 13.01.2024
Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

13:20 13.01.2024
Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

13:11 13.01.2024
У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

12:41 13.01.2024
Російські окупанти завдали удару по Чернігову, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

Російські окупанти завдали удару по Чернігову, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

11:08 13.01.2024
Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

06:29 13.01.2024
У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

ОСТАННЄ

Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі Херсона пошкоджено силовий кабель

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 32 ракетних і 65 авіаударів, здійснив 42 обстріли з РСЗВ

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА