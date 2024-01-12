У НАТО впевнені, що Конгрес США схвалить фінансову допомогу Україні

Північноатлантичний Альянс упевнений у схваленні нової фінансової допомоги Україні в Конгресі США після переговорів між двома основними американськими партіями, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане і закликав готуватися до тривалої війни в Україні. Про це повідомляє Digi24 у п'ятницю, 12 січня.

"Я не думаю, що в нас виникнуть величезні труднощі з погляду фінансування українських зусиль, які також є нашими зусиллями... Але в нас є проблема з промисловими потужностями здебільшого в Європі, тому що впродовж 30 років ми збирали, зокрема й Румунія, дивіденди миру та думали, що після закінчення холодної війни все буде тихо і спокійно", - сказав Джоане.

На його думку, війна в Україні буде тривалою і не закінчиться у 2025 році.

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Цього не станеться у 2024 році, і, ймовірно, не станеться і у 2025 році. Ми не бачимо в жодної зі сторін військової спроможності здобути вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. Ми очікуємо затяжної війни з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою територій", - сказав Джоане.

"Ми за жодних обставин не бачимо умов і не зможемо змиритися з тим, що Росія повернеться до кордонів Румунії. Нам потрібно, щоб Україна вистояла, Молдова прийшла в Європу, Грузія приєдналася до євроатлантичної спільноти", - додав заступник генсека НАТО.