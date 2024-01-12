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17:25 12.01.2024

Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

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Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі більш позитивно розглядає питання потенційного отримання військової та фінансової допомоги США, яка була затримана через позицію республіканців.

"Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату", - заявив він на пресконференції з прем'єром Великої Британії в Києві в п'ятницю.

Глава держави додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року представники Республіканської партії США заблокували законопроєкт про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, включно з допомогою Ізраїлю, у спробах пов'язати її з посиленням заходів із контролю за своїми південними кордонами.

Теги: #сша #україна #допомога

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