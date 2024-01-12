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14:14 12.01.2024

Завершено розслідування стосовно нардепів Лабазюка й Одарченка, які намагалися підкупити топпосадовців у сфері відновлення

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Завершено розслідування стосовно нардепів Лабазюка й Одарченка, які намагалися підкупити топпосадовців у сфері відновлення

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування стосовно народних депутатів України Сергія Лабазюка (група "За майбутнє") та Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу"), яких викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення.

"11 січня 2024 року САП та НАБУ завершили розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно чинних народних депутатів і керівника суб'єкта господарювання, яких викрили на наданні неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, один із народних депутатів запропонував топпосадовцю надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). "Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування", - зазначено в повідомленні.

У САП інформують, що в подальшому підозрюваний надав топпосадовцю - особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення правочину було еквівалентно $10 тис.

Водночас, як повідомляють у прокуратурі, під час розслідування іншого кримінального провадження встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене підприємство. "Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування", - уточнюють у САП.

У подальшому фігуранти надали частину цієї неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.

Дії всіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У прокуратурі також нагадують, що розслідування цих фактів стало можливим завдяки особистому сприянню генпрокурора, а віцепрем'єр-міністр з відновлення України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП і сприяли розслідуванню протиправних дій.

Теги: #розслідування #нардепи

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