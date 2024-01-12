Події

13:23 12.01.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинули дві людини - Прокудін

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Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинули дві людини - Прокудін

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Херсон, загинуло двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти вбили двох людей у Херсоні", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомив Прокудін, "удень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється. Росія вчергове підтвердила, що вона - країна-терорист", - написав він.

"Щирі співчуття сім'ям загиблих", додав голова ОВА.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що, "за даними слідства, 12 січня 2024 року близько 12:00 військові рф з артилерії обстріляли місто Херсон". "Унаслідок ворожої атаки загинули двоє містян", - зазначається в повідомленні відомства в телеграм-каналі у п'ятницю.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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