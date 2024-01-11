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18:57 11.01.2024

Кабмін відкликав проєкт закону про мобілізацію

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Кабмін відкликав проєкт закону про мобілізацію

Кабінет Міністрів України відкликав законопроєкт про мобілізацію, раніше переданий на розгляд парламенту, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів України, відповідно до частини першої статті 104 регламенту Верховної Ради України, відкликав проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. №10378), поданий урядом України, для його доопрацювання", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає для доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів України. 

Теги: #мобілізація #відкликання #законопроєкт

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