Події

12:05 11.01.2024

Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні - Зеленський

1 хв читати
Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні - Зеленський

Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що Україна, як ніхто, заслуговує. По-перше, в Україні сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з військовим досвідом: не теорією, а практикою. Армія, яка використовувала натовську зброю під час війни на полі бою, а не лише на військових тренуваннях", - сказав він на пресконференції в Таллінні в четвер.

"Ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо про складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід - це життя людей. Утім, це факт. Тому, коли ми говоримо про нашу армію або сумісність із натовськими стандартами, я бачу, що ми абсолютно готові", - зазначив Зеленський.

Це буде, додав президент, найкращими гарантіями безпеки для України, що не буде повернення російської агресії.

"Це дуже довгий процес, і зрозуміло, що Україна не буде приєднуватися до НАТО наступного дня після закінчення війни. Це займе трохи довше часу, але історія показує нам, що буферні зони не працюють. Це означає те, що для країн, які вирішили стати демократичними і хочуть захистити себе, для них немає іншої альтернативи, крім НАТО", - сказав президент Естонії Алар Каріс.

 

Теги: #нато #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 11.01.2024
Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

11:36 11.01.2024
Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

20:47 10.01.2024
Представник НАТО за підсумками позачергового засідання Ради Україна-НАТО: Союзники накреслили плани надати у 2024 р. Україні допомогу на мільярди євро

Представник НАТО за підсумками позачергового засідання Ради Україна-НАТО: Союзники накреслили плани надати у 2024 р. Україні допомогу на мільярди євро

19:50 10.01.2024
Голова місії України при НАТО Галібаренко про результати позачергового засідання Ради: Союзники розуміють, що допомога має бути безперервною

Голова місії України при НАТО Галібаренко про результати позачергового засідання Ради: Союзники розуміють, що допомога має бути безперервною

04:19 10.01.2024
Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги - ООН

Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги - ООН

03:25 10.01.2024
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

02:10 10.01.2024
Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

01:08 10.01.2024
Унаслідок ворожих ракетних ударів пошкоджено дитячий оздоровчий центр у Харкові

Унаслідок ворожих ракетних ударів пошкоджено дитячий оздоровчий центр у Харкові

23:45 09.01.2024
Харків зазнав ракетних ударів із території Бєлгорода, поки інформації про постраждалих немає

Харків зазнав ракетних ударів із території Бєлгорода, поки інформації про постраждалих немає

23:10 09.01.2024
Харківщина під ворожими ударами - Синєгубов

Харківщина під ворожими ударами - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

ОСТАННЄ

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

"Суспільне" презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024"

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

Заарештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича - постачальника Мінборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР

У північних областях України посилиться мороз, на дорогах країни ожеледиця

Accor відкрив тризірковий готель ibis Kyiv Beresteiska

Україна буде вдячна Естонії за ухвалення закону про конфіскацію російських активів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА